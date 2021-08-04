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الأمن الفيدرالي الروسي يتشر لقطات لتوقيف القنصل الإستوني في بطرسبورغ

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نشرت هيئة الأمن الفيدرالية اليوم الثلاثاء شريط فيديو يظهر عملية توقيف قنصل إستونيا في سان بطرسبورغ بعد محاولته الحصول على معلومات سرية تخص خطط روسيا في منطقة القطب الشمالي.

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الأمن الفيدرالي: القبض على قنصل إستونيا في بطرسبورغ لدى محاولته تسلم مواد سرية من مواطن روسي
الأمن الفيدرالي: القبض على قنصل إستونيا في بطرسبورغ لدى محاولته تسلم مواد سرية من مواطن روسي

ويظهر الفيديو لحظة توقيف الدبلوماسي الإستوني لدى خروجه من مبنى التقى الدبلوماسي فيه مع مواطن روسي كان ينوي الحصول منه على وثائق مطلوبة

وأظهر الفيديو أن القنصل تم اقتياده إلى مقر فرع هيئة الأمن الفيدرالي في بطرسبورغ، حيث أعلن له ضابط أمني أنه احتجز "بعد تلقيه مواد سرية من مواطن روسي تخص أمن روسيا الاتحادية".

وكانت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية أعلنت في 6 يوليو الماضي القبض بالجرم المشهود على قنصل إستونيا في مدينة بطرسبورغ مارت لاتي، لدى محاولته تسلم مواد سرية من مواطن روسي. وأعلنت موسكو لاتي شخصية غير مرغوب فيها فر روسيا وجرى ترحيله من البلاد.

المصدر: RT

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