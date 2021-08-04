بغداد تستعيد أكثر من 17 ألف قطعة أثرية مهربة في أكبر عملية استرداد بتاريخ العراق

استعادت بغداد أكثر من 17 ألف قطعة أثرية مهربة معظمها من الولايات المتحدة في أكبر عملية استرداد من نوعها في تاريخ البلاد.

وحضر مراسم عرض القطع المستردّة يوم الثلاثاء كل من وزير الخارجية فؤاد حسين ووزير الثقافة حسن ناظم اللذان عقدا مؤتمرا صحافيا في بغداد شرحا خلاله بعض تفاصيل العملية.

وقال حسين خلال المؤتمر: "نعلن تسليم 17.321 قطعة أثرية من الولايات المتحدة الأمريكية وتسع قطع من اليابان وسبع قطع من هولندا وقطعة واحدة من إيطاليا، ليكون المجموع الكلي هو 17.338 قطعة خلال هذا العام فقط".

من جهته، اعتبر ناظم أن الاسترداد يتسم "بأهمية ثقافية، أهمية تتعلق بالهوية العراقية والتاريخ العراقي والحاضر العراقي، وهو ليس مجرد استرداد لقطع مادية ستوضع في متحف"، واصفا العملية بـ "أكبر عملية استرداد في تاريخ العراق".

وذكرت تقارير إعلامية أن بين القطع المستردّة لوح مسماري أثري عمره 3500 عام يروي جزءا من ملحمة جلجامش سرّب إلى سوق الفن الأمريكية بطريقة احتيالية.

المصدر: رابتلي