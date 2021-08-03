مغطاة بـ حصيرة.. رئيسة وزراء نيوزيلندا تعتذر إلى شعوب المحيط الهادئ بطريقة خاصة

تمت تغطية رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن بحصيرة بيضاء كبيرة من قبل أعضاء مجتمع سكان جزر المحيط الهادئ كجزء من طقوس تقليدية خاصة أثناء اعتذارها الرسمي عن "غارات الفجر" ضدهم

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وقدمت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أردرن، اعتذارا رسميا عن ممارسة "غارات التحقق" ضد ممثلي شعوب المحيط الهادئ، التي جرت في البلاد في السبعينيات من القرن الماضي.

وضمن الطقوس الخاصة المعروفة باسم "إيفوجا" تمت تغطية رئيسة وزراء نيوزيلندا بحصيرة لتبدو كأنها المذنب الذي يطلب المغفرة بتعريض نفسه للإذلال العلني أمام الجميع.

تجدر الإشارة إلى أن السلطات النيوزيلندية اعتمدت في عام 1968، تعديلات على قانون الهجرة ومنحت الشرطة الحق في مطالبة أي شخص على الفور بتقديم وثائق تؤكد شرعيته بالبقاء في البلاد. وعانى السكان غير البيض كثيرا من هذه الخطوة.

المصدر: وكالات