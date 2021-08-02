السياح والمواطنون يفرون من حرائق الغابات في مقاطعة موغلا التركية

تظهر لقطات القناة التركية سكان مقاطعة موغلا والمناطق المحيطة بها وهم يهربون مع استمرار حرائق الغابات لليوم الخامس على التوالي التي تسببت بمصرع 8 أشخاص.

وفرّ السياح وسكان خليج كوكرتمي من الخطر بواسطة القوارب والسيارات مع اقتراب ألسنة اللهب من المدينة الساحلية.

وأكدت خدمات الطوارئ التركية أنها تمكنت من السيطرة على 107 حرائق غابات في البلاد، حيث سجلت منذ يوم الأربعاء الماضي بؤر حريق في 32 محافظة تركية.

المصدر: AP + "إنترفاكس"