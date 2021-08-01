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شاهد.. إقلاع إف-35 الأمريكية من حاملة الطائرات "الملكة اليزبيث" البريطانية في بحر الصين الجنوبي

فيديوهات

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نشرت البحرية الأمريكية فيديو يظهر عن قرب تدريب قوات مشاة البحرية الأمريكية مع سرب مقاتلات إف-35 على حاملة الطائرات "الملكة اليزبيث" البريطانية في بحر الصين الجنوبي.

كما أظهر الفيديو "الملكة إليزابيث" وهي تخضع لعملية إعادة الإمداد المزدوج بمشاركة ناقلة الأسطول الملكي  Tidespring وفرقاطة البحرية الملكية الهولندية HNLMS Evertsen في بحر الصين الجنوبي في 29 يوليو.

المصدر: US Navy

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