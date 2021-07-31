روسيا.. بطرسبورغ تستضيف مهرجانا للتجديف وقوفا

استضافت مدينة بطرسبورغ عاصمة روسيا الثقافية اليوم فعاليات المهرجان الدولي السادس لهواة رياضة التجديف وقوفا.

وانطلقت الفرق تمثل 10 دول و80 مدينة صباح اليوم السبت من شاطئ نهر مويكا أحد أنهار المدينة، عبر قناة "غريبويدوف" قبل أن تعود إلى نقطة الانطلاق.

وخلال رحلتهم لمسافة تقدر بثمانية كم، استعرض المشاركون أزياءهم الكرنفالية الزاهية ومتعوا أنظارهم بمعالم بطرسبورغ المعمارية والتاريخية المدينة المتحف في روسيا.

ويعد التجديف بالوقوف نوعا من رياضة ركوب الأمواج التي ولدت في هاواي.

ويمكن ممارسة هذه الرياضة في المياه الراكدة، الأمر الذي أكسب هذا المزيج من الرياضة والترفيه شعبية متنامية في العالم وروسيا المعروفة بكثرة أنهارها وبحيراتها.

المصدر: RT + وكالات