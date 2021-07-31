لقطات مذهلة من مهرجان هندي غريب مع الأفاعي السامة

شهدت مدينة سيماستيبور الهندية هذا الأسبوع فعاليات تقليد محلي مثير للدهشة تضم نشاطات مختلفة مع الأفاعي ومنها سامة كثغبان الكوبرا.

وقام المئات في المدينة بجمع الثعابين من جميع أنحاء المنطقة وحملوها في موكب جماعي باتجاه نهر، وأطلقوها في الماء، قبل نقلها إلى معبد الثعبان لأداء طقوس العبادة بالحليب والحلويات والزهور. وفي محاولة للتخلص من الكارما الشريرة، ساروا "المؤمنون" في الشوارع حاملين الثعابين في الهواء قبل أطلاق "سراحها" إلى الغابات.

المصدر: رابتلي