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"سيدي، هناك شيء ما على ذقنك''.. بايدن يتلقى تنويها خلال اجتماع بالبيت الأبيض

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Reuters
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سارع الرئيس الأمريكي جو بايدن لمسح علامة صفراء من وجهه خلال اجتماع افتراضي أمس الجمعة بعد تلقي إشارة من أحد مساعديه.

وكان بايدن يتحدث مع حكام ولايات عن قضايا التعامل مع حرائق الغابات المستعرة في عدد من مناطق البلاد عندما سلمه أحد المساعدين ورقة كتب عليها: "سيدي، هناك شيء ما على ذقنك''.

وفي وقت لاحق رفع بايدن الورقة من الطاولة مجددا بشكل مكّن الحضور من التعرف على محتواها.

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