بالفيديو.. عرض عسكري بالذكرى الـ200 لاستقلال بيرو بحضور الرئيس الجديد
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حضر رئيس بيرو الجديد بيدرو كاستيلو العرض العسكري للاحتفال بالذكرى المئوية الثانية لاستقلال البلاد يوم الجمعة في ليما.
وتضمن الحفل دقيقة صمت حدادا على أرواح ضحايا جائحة كوفيد -19، لأول مرة بمشاركة طاقم طبي في العرض.
وأفادت "اسوشيتد برس" بأن كاستيلو غادر قبل نهاية الحفل بعد أن علم حدوث زلازل قوية في شمال بيرو.
يذكر أن العرض هو أول نشاط عام يرأسه كاستيلو بعد توليه السلطة بداية هذا الأسبوع.
المصدر: أ.ب.