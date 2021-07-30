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احتجاج داخل البرلمان الإيطالي على "شهادات كورونا"

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احتجاج داخل البرلمان الإيطالي على
Reuters
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شهد مجلس النواب الإيطالي حالة من الفوضى بسبب الخلاف حول إجراءات جديدة لمكافحة فيروس كورونا، حيث حاول بعض النواب عرقلة عقد جلسة رافعين لافتات كتب عليها "لا لبطاقات المرور الخضراء".

وهذه البطاقات التي يخطط لاعتمادها في البلاد، عبارة عن شهادة رقمية أو ورقية تثبت أن الشخص قد تلقى جرعة واحدة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا على الأقل، أو أظهر نتيجة سلبية اختبار كورونا، أو تعافى مؤخرا من كوفيد-19، وسيشترط امتلاك هذه البطاقة لدخول معظم الأماكن العامة.

المصدر: RT

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