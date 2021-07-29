بالفيديو.. احتفال واسع مع ألعاب نارية أثناء مراسم تدشين جسر فوق البحر الأدرياتيكي

شارك رئيس وزراء كرواتيا أندريه بلينكوفيتش في مراسم تدشين جسر فوق البحر الأدرياتيكي يربط بين ضفتي الساحل الكرواتي المقسم بجزء صغير من أراضي البوسنة.

وقال رئيس الوزراء الكرواتي خلال حفل الافتتاح إن الجسر يمثل إنجازًا استراتيجيًا للشعب الكرواتي ودولته ويحقق حلمهم الطويل في ربط ساحل البحر الأدرياتيكي.

وذكر تقرير "اسوشيتد برس" أن تكلفة بناء الجسر بلغت 500 مليون دولار أمريكي، وأن انتهاء بناء الطرق المتصلة من جهتي الجسر سيتم بحلول يونيو من العام المقبل، وسيظل على المسافرين الراغبين بزيارة بعض الوجهات السياحية في كرواتيا عبور نقطتي تفتيش حدوديتين بين البوسنة وكرواتيا في ميناء نيوم البحري البوسني.

المصدر: أ.ب.