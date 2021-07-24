تشييع جنازة رئيس هايتي وسط إجراءات أمنية مشددة

أقيمت جنازة رئيس هايتي المقتول جوفينيل مويس في كاب هايتيان يوم الجمعة بحضور أفراد عائلته وعدد من السياسيين والمسؤولين العسكريين وسط إجراءات أمنية مشددة.

وشهدت مراسم التشييع تواجد مكثف لعناصر أمنية فيما أفيد عن إطلاق أعيرة نارية في موقع دفن الرئيس الهايتي المقتول.

وحمل أفراد بالزي العسكري جثمان الرئيس الراحل المسجى في نعش خشبي مغلق في جنازته بعد أسبوعين من قتله بالرصاص في منزله، في اغتيال لا يزال يكتنفه الغموض.

المصدر: وكالات