سفن حربية تشارك في استعدادات نهائية للعرض العسكري الكبير بمناسبة عيد البحرية

شاركت 43 سفينة حربية ودعم و20 قطعة عسكرية وحوالي 1300 جندي في بروفة للعرض العسكري البحري بمناسبة عيد البحرية الروسية في مدينة بالتييسك الواقعة على بحر البلطيق يوم الخميس.

وشاركت العديد من السفن البحرية الروسية في البروفة العسكرية، كان أهمها سفينة الحراسة "ياروسلاف مودري"، وكورفيت "ستريغوششي"، وسفينة الاتصالات "فاسيلي تاتيشيف"، وسفينة "كالميكيا" الروسية المضادة للغواصات، وفرقاطة قوات حرس الحدود "ناديوجني"، والزورق الصاروخي "سوفيتسك"، وكاسحة ألغام "نوفوتشيبوكسارسك".

وتحتفل روسيا بعيد القوات البحرية، يوم الأحد الأخير من شهر يوليو، حيث تقام العروض العسكرية البحرية في العديد من المدن الساحلية.

المصدر: رابتلي