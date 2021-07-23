عروض جوية بهلوانية تزين سماء معرض "ماكس" الدولي للطيران

نظمت في مطار جوكوفسكي الدولي بضواحي موسكو عروض جوية في اليوم الثاني لمعرض "ماكس 2021" الدولي للطيران.

وشاركت في العروض المروحيات العسكرية الهندية HAL Dhruv ومقاتلات متطورة ميغ-29 التابعة لمجموعة التحليق الاستعراضي الجوي "ستريجي" ومقاتلات من طراز سو-35 اس وسو-30 اس ام.

وعرض الطيارون الفرنسيون طائرة ركاب A350 والتي يمكنها القيام بمناورات مختلفة على الرغم من وزنها البالغ أكثر من 200 طن، كما عرضت طائرة الركاب الروسية الحديثة MC-21 القصيرة والمتوسطة المدى المزودة بمحرك من الجيل الجديد PD-14 المزمع تشغيلها قريبًا.

المصدر: رابتلي