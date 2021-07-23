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عروض جوية بهلوانية تزين سماء معرض "ماكس" الدولي للطيران

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نظمت في مطار جوكوفسكي الدولي بضواحي موسكو عروض جوية في اليوم الثاني لمعرض "ماكس 2021" الدولي للطيران.

وشاركت في العروض المروحيات العسكرية الهندية HAL Dhruv ومقاتلات متطورة ميغ-29 التابعة لمجموعة التحليق الاستعراضي الجوي "ستريجي" ومقاتلات من طراز سو-35 اس وسو-30 اس ام.

وعرض الطيارون الفرنسيون طائرة ركاب A350 والتي يمكنها القيام بمناورات مختلفة على الرغم من وزنها البالغ أكثر من 200 طن، كما عرضت طائرة الركاب الروسية الحديثة MC-21 القصيرة والمتوسطة المدى المزودة بمحرك من الجيل الجديد PD-14 المزمع تشغيلها قريبًا.

المصدر: رابتلي

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