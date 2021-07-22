الجيش وعربات مدرعة تشارك في إزالة آثار فيضانات مدمرة اجتاحت ألمانيا

وصل ضباط الجيش وعربات مدرعة إلى المناطق المنكوبة في ألمانيا يوم الثلاثاء للمساعدة في إزالة آثار الفيضانات المدمرة التي اجتاحت البلاد الأسبوع الماضي.

ولقي أكثر من 160 شخصا مصرعهم جراء الفيضانات في غرب ألمانيا، فيما تُرك الآلاف دون منازل أو كهرباء أو مياه.

وبدأت فيضانات واسعة النطاق الأسبوع الماضي بسبب الأمطار الغزيرة في غرب ألمانيا، حيث اعتبرت ولايات شمال الراين وستفاليا الاتحادية وراينلاند بالاتينات وساكسونيا وبافاريا، الأكثر تضررا بالكارثة.

المصدر: وكالات