شاهد.. الملياردير الأمريكي جيف بيزوس يصل إلى مركبة "نيو شيبرد" للانطلاق إلى الفضاء

وصل الملياردير الأمريكي جيف بيزوس صباح اليوم الثلاثاء إلى مركبة "نيو شيبرد" للإنطلاق إلى الفضاء على متنها، في رحلة ستحقق في الوقت نفسه رقمين قياسيين لأكبر وأصغر شخصين في الفضاء.

وسيكون بيزوس على متن صاروخ "نيو شيبرد" من شركة "بلو أوريجن"، برفقة رائدة الطيران والي فونك، 82 عاما، وشقيقه مارك بيزوس، وأوليفر دايمن البالغ من العمر 18 عاما، وهو طالب فيزياء من هولندا كان والده الفائز النهائي في مزاد للحصول على مقعد في الرحلة الافتتاحية المأهولة للمركبة الفضائية الخاصة.

المصدر: وكالات