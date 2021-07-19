هروب جماعي من ملعب في واشنطن جراء إطلاق نار خارجه

أصيب 4 أشخاص على الأقل جراء إطلاق نار خارج استاد فريق ناشونالز بارك في العاصمة الأمريكية واشنطن ليلة السبت، حيث تدافع بعض المشجعين واللاعبين بحثا عن ملاذ في مباراة بيسبول احترافية

وتوقفت المباراة بين فريقي سان دييغو وواشنطن للبيسبول بعد الإبلاغ عن إطلاق نار خارج الاستاد. ولم يتضح في البداية ما إذا كان إطلاق النار داخل المجمع أو خارجه.

وحسب السلطات الأمريكية فإنه تم العثور على شخصين مصابين على صلة بتبادل إطلاق النار بالقرب من الاستاد، بينما توجه آخران إلى المستشفى بأنفسهما لتلقي العلاج. وأشارت الشرطة إلى أن تحقيقا جاريا في ملابسات الحادث.

المصدر: وكالات