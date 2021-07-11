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مشاهد جديدة لسفينتين حربيتين إيرانيتين في مياه المحيط الأطلسي

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نشرت وكالة "فارس" الإيرانية مشاهد جديدة لمدمرة "سهند" وسفينة "مكران" الحربية التابعتين للقوات البحرية في الجيش الإيراني في مياه المحيط الأطلسي.

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وأكد مساعد القائد العام للجيش الايراني للشؤون التنسيقية، الأميرال حبيب الله سياري، في يونيو الماضي أن المدمرة "سهند‎" الحديثة والسفينة "مكران" (وهي ناقلة نفط سابقة تم تحويلها إلى قاعدة عائمة) دخلتا لأول مرة مياه المحيط الأطلسي، دون الرسو في أي ميناء.

المصدر: وكالات

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