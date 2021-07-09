 
مباشر

بوتين يقود سيارة "آوروس" أثناء افتتاح طريق جديد في موسكو

فيديوهات

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qskg

قام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الخميس بجولة في سيارة الرئاسة من طراز "أوروس" في منطقة موسكو أثناء افتتاح الجزء الأخير من الطريق الدائري المركزي A113.

ورافقت بوتين في الجولة الأخصائية الرئيسية في شركة "الطرق الروسية" الحكومية ستانيسلافا كوزنيتسوفا، والتي تحدثت معه حول تفاصيل الطريق السريع.

ويمر الطريق الدائري المركزي عبر منطقة موسكو على مسافة تمتد لـ 50 كم من طريق موسكو الدائري للسيارات (MKAD) والذي يربط الطرق السريعة الرئيسة المتفرعة عنه.

المصدر: رابتلي

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا