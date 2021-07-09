بوتين يقود سيارة "آوروس" أثناء افتتاح طريق جديد في موسكو

قام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الخميس بجولة في سيارة الرئاسة من طراز "أوروس" في منطقة موسكو أثناء افتتاح الجزء الأخير من الطريق الدائري المركزي A113.

ورافقت بوتين في الجولة الأخصائية الرئيسية في شركة "الطرق الروسية" الحكومية ستانيسلافا كوزنيتسوفا، والتي تحدثت معه حول تفاصيل الطريق السريع.

ويمر الطريق الدائري المركزي عبر منطقة موسكو على مسافة تمتد لـ 50 كم من طريق موسكو الدائري للسيارات (MKAD) والذي يربط الطرق السريعة الرئيسة المتفرعة عنه.

المصدر: رابتلي