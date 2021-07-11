كميات كبيرة من الطحالب الخضراء تغطي الساحل الصيني

غطت كميات كثيفة من الطحالب الخضراء سواحل مدينة تشينغهاي شمال شرق الصين، مما دفع السلطات إلى إرسال آلاف السفن لتطهير المنطقة.

وأعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية أن الطحالب المعروفة أيضا باسم Enteromorpha ، ظهرت في يونيو وتغطي مساحة تبلغ حوالي 4900 كيلومتر مربع ثم انتشرت لتغطي مساحة تبلغ 9290 كيلومترًا مربعًا.

وقالت وسائل الإعلام الصينية إن تكاثر الطحالب يحدث كل عام وعلى مدار 15 عاما، إلا أن هذا العام كان الأسوأ.

وأرسلت السلطات حوالي 7300 سفينة جمعت حوالي 240 ألف طن من الطحالب.

المصدر: وكالات