نقل عقيلة رئيس هايتي المقتول إلى أمريكا للعلاج

نقلت زوجة رئيس هايتي المقتول جوفينيل مويس إلى مستشفى ميامي بالولايات المتحدة عبر طائرة إسعاف، يوم الأربعاء، لتلقي العلاج الطبي بعد إصابتها في الهجوم المسلح الذي أودى بحياة زوجها

ودخلت مارتين موس إلى مستشفى "جاكسون ميموريال" في ميامي لتلقي العلاج من الإصابات الناتجة عن الهجوم الذي أودى بحياة زوجها. ووفقا لسفير هايتي لدى الولايات المتحدة فإن حالتها الصحية كانت في حالة مستقرة.

وتوفي الرئيس الهايتي جوفينيل مويس بعد إصابته بجروح قاتلة في هجوم على منزله مساء الأربعاء.

المصدر: وكالات