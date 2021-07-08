بعد ورود تقارير عن نحافته بشكل ملحوظ.. كيم جونغ أون يزور ضريح أبيه وجده

زار زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون ضريح جده، مؤسس الدولة كيم إيل سونغ، بمناسبة الذكرى السنوية الـ 27 لوفاته.

وزار كيم جونغ أون، قصر الشمس "كومسوسان"، حيث يوجد ضريح والده الراحل الزعيم السابق كيم جونغ إيل وجده كيم إيل سونغ.

جاء ذلك بعد ورود أنباء عن فقدان زعيم كوريا الشمالية وزنه بشكل ملحوظ، حيث أشارت استخبارات كوريا الجنوبية أن كيم جونغ أون فقد ما بين 10 إلى 20 كيلوغراما من وزنه.

وكان التلفزيون المركزي الكوري الشمالي قد تطرق مؤخرا، في سابقة فريدة، إلى النحافة التي تعرض لها قوام زعيم البلاد، ونقل على لسان أحد المواطنين أن رعايا كيم جونغ أون، هالتهم نحافته وفقدانه لوزنه، حتى أن الكثيرين أجهشوا بالبكاء.

المصدر: وكالات