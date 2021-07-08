مشاهد من مكان إطلاق الصواريخ على قاعدة عين الأسد الأمريكية

تظهر لقطات سجلت في منطقة البغدادي بمحافظة الأنبار دمار وأضرار بمسجد وعدد من منازل القرية جراء رد أمريكي صاروخي على استهداف قاعدة عين الأسد غربي العراق.

كما تظهر مقاطع الفيديو حطام شاحنة استخدمت كقاعدة لإطلاق صواريخ كانت مركونة بالقرب من المنازل داخل القرية.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق أن عجلة حمل (نوع تريلة) بداخلها حاوية توقفت في منطقة البغدادي بمحافظة الأنبار يوم الأربعاء.

وأضافت: "كان الظاهر من هذه العجلة أنها كانت تحمل أكياس طحين (الدقيق)، إلا أنها كانت تحمل قاعدة لإطلاق الصواريخ، حيث أطلقت 14 صاروخا باتجاه قاعدة عين الأسد الجوية وسقطت في محيط القاعدة".

المصدر: AP + وكالات