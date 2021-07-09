بروفة العرض العسكري البحري في خليج فنلندا بمشاركة 30 سفينة
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نظمت أول بروفة للعرض العسكري البحري بمناسبة عيد البحرية الروسية في خليج فنلندا يوم الأربعاء بمشاركة 30 سفينة وقاربا من بينها كاسحة الألغام "ألكسندر أوبوخوف".
وستشهد مدينة سان بطرسبورغ في 25 يوليو العرض البحري الرئيسي بمناسبة عيد البحرية الروسية للمرة الخامسة منذ قيام الدولة الروسية الحديثة والذي ستشارك فيه 39 سفينة وقاربًا وسبع غواصات و 48 طائرة وأكثر من 4 آلاف جندي. ولأول مرة ستشارك في العرض سفن مديرية الحدود التابعة لجهاز الأمن الفدرالي الروسي.
المصدر: رابتلي