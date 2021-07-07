العثور على حطام الطائرة المنكوبة في كامتشاتكا الروسية

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية أن مجموعة الإنقاذ البرية تواصل عمليات البحث في موقع تحطم الطائرة "أن – 26" في كامتشاتكا يوم الثلاثاء، مشيرة إلى أنه تم العثور على جثث 19 شخصا حتى الآن.

وكانت الطائرة التابعة لشركة نقل محلية متوجهة في رحلة من مدينة بتروبافلوفسك كامتشاتسكي إلى بلدة بالانا وقد انقطع الاتصال بها خلال الرحلة.

وكان على متن الطائرة، حسب وزارة الطوارئ، 28 شخصا وهم 22 راكبا بينهم طفل واحد، وطاقم مكون من 6 أفراد.

المصدر: وكالات