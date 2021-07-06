أول لقطات من مكان تحطم طائرة الركاب الروسية

نشرت وزارة الطوارئ الروسية أول لقطات من موقع تحطم طائرة الركاب من طراز An-26 في كامتشاتكا الثلاثاء تظهر فيها منطقة محروقة في الصخرة التي اصطدمت بها الطائرة المنكوبة أثناء تحطمها.

وكانت الطائرة التابعة لشركة نقل محلية متوجهة في رحلة من مدينة بتروبافلوفسك كامتشاتسكي إلى بلدة بالانا وقد انقطع الاتصال بها خلال الرحلة.

وكان على متن الطائرة، حسب وزارة الطوارئ، 28 شخصا وهم 22 راكبا بينهم طفل واحد، وطاقم مكون من 6 أفراد.

وأكد مصدر في خدمات الطوارئ العثور على حطام الطائرة المنكوبة، مشيرا إلى عدم وجود ناجين من الكارثة الجوية.

المصدر: وكالات