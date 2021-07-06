انطلاق تدريبات "سي بريز" في ميناء أوديسا الأوكراني

في إطار مناورات "سي بريز" المشتركة لحلف الناتو والقوات الأوكرانية نظمت تدريبات في ميناء أوديسا يوم الاثنين، حيث تدرب جنود من دول متعددة على تقنيات مكافحة التخريب.

كما أجرى المشاركون فحص السفينة بواسطة الغواصين وإنزال وحدة مكافحة التخريب على متن سفينة بالتا الأوكرانية.

وتم إجراء تدريب مشترك على متن سفينة "ROS Contra-Amiral Horia Macellariu" التابعة للبحرية الرومانية وسفينة "Baudri" التابعة للبحرية البلغارية.

بالإضافة إلى ذلك، نظمت زيارات إلى المدمرة الصاروخية الأمريكية USS DDG71 Ross وفرقاطة الدورية البريطانية P224 Trent.

وتجري مناورات سي بريز-2021، بمشاركة عسكريين من 32 دولة، في البحر الأسود خلال الفترة من 28 يونيو إلى 10 يوليو.

المصدر: رابتلي