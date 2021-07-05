تفجير بقايا المبنى المنهار في ميامي الأمريكية

نظمت السلطات في ولاية فلوريدا الأمريكية تفجير متحكم به لهدم المبنى المنهار جزئيا في 24 يونيو الماضي، وسط مخاوف من الوصول للعاصفة الاستوائية "إلسا" مما قد يصعب السيطرة على بقاياه.

واستخدمت السلطات متفجرات خاصة يتم التحكم فيها عن بعد في عملية تفجير ما تبقى من مبنى "شامبلين تاورز ساوث".

وتم تعليق جهود البحث عن 121 شخصا مفقودا على أن تستأنف بعد اكتمال الهدم، وفقا لما أوضحته عمدة مقاطعة ميامي ديد، دانييلا ليفين كافا.

وتأتي عملية الهدم عقب الانهيار الجزئي، الذي وقع في المبنى الأسبوع الماضي وتسبب بمقتل ما لا يقل عن 24 شخصا.

المصدر: وكالات