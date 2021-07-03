هبوط اضطراري لطائرة شحن على سطح ماء المحيط قرب جزر هاواي ونجاة طيارين

هبطت طائرة شحن اضطراريا في المحيط الهادئ قبالة سواحل هاواي يوم الجمعة 2 يوليو، وتم إنقاذ طيارين.

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية في بيان إن الطيارين أبلغا عن مشكلة في محرك الطائرة وكانا يحاولان العودة إلى هونولولو عندما أجبرا على هبوط الطائرة وهي من طراز بوينغ 737 على سطح الماء. وقال متحدث باسم خفر السواحل إن رجال الإنقاذ في طائرة هليكوبتر رصدوا حقل الحطام وشخصين في المياه. وتم نقل أحدهما إلى المستشفى في حالة حرجة، فيما أنقذت إدارة الإطفاء في هونولولو الشخص الآخر الذي كان في حالة خطيرة.

أ.ب.