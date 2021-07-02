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بالفيديو.. استخدام منظومات أوراغان وغراد-ام وطائرات أورلان-10 أثناء تدريب الجيش الروسي في كيميروفو

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أظهرت وزارة الدفاع الروسية تدريب قوات المدفعية الروسية في مقاطعة كيميروفو حيث استخدم الجيش خلالها منظومات أوراغان وغراد-ام وطائرات أورلان-10 من دون طيار في استهداف العدو المفترض.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية

Артиллеристы ЦВО применили РСЗО «Ураган» и «Град-М» для уничтожения условного противника, загнанного в «огневой мешок», в ходе учения в Кемеровской области. Получив координаты сосредоточения сил «неприятеля» от расчетов разведывательных БЛА, расчеты реактивной артиллерии и самоходных гаубиц «Мста-С» заняли позиции с правого и левого флангов обороняющихся войск и сосредоточенным огнем с трех направлений уничтожили условного противника. Корректировка огня артиллерии и поражение целей осуществлялась расчетами беспилотников «Орлан-10».

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