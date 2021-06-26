بعد تصرفاتها المستفزة في المياه الروسية..المدمرة البريطانية ترسو في جورجيا

وصلت المدمرة البريطانية "Defender" إلى ميناء باتومي الجورجي اليوم السبت، وذلك بعد تصرفاتها المستفزة في المياه الإقليمية الروسية قبالة شبه جزيرة القرم.

وقالت السفارة البريطانية في جورجيا، مساء الجمعة، عند دخول السفينة إلى الميناء: "يسعدنا أن نستقبل في باتومي إحدى أقوى المدمرات للقوات البحرية البريطانية HMS Defender".

وقد أطلقت قوات الجيش الروسي في وقت سابق من الأسبوع طلقات تحذيرية على المدمرة Defender البريطانية، بعد أن خرقت حدود البلاد قبالة سواحل شبه جزيرة القرم.

المصدر: وكالات