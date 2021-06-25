انطلاق مناورات عسكرية روسية في شرق البحر المتوسط

انطلقت تدريبات مشتركة تجريها قوات أسطول البحر الأبيض المتوسط وسلاح الطيران الروسيان يوم الجمعة، وفق ما أعلنه المكتب الصحفي لوزارة الدفاع الروسية.

ووفقا لبيان وزارة الدفاع الروسية، ستشارك في التدريبات خمس سفن من وحدة البحرية الروسية وهي: طراد الصواريخ "موسكفا"، وفرقاطة الأدميرال إيسن وفرقاطة الأدميرال ماكاروف، والغواصة "ستاري أوسكول" والغواصة "روستوف على دون".

إلى جانب ذلك، أفادت وزارة الدفاع بأن الجيش الروسي سينفذ مهام تدريب قتالية لضمان أمن قاعدة حميميم الجوية والمركز اللوجستي للبحرية الروسية في طرطوس، كما سيتم اختبار الطيران العسكري في ظروف مناخية صعبة والتحقق من إمكانية إجراء الرحلات الطويلة فوق الماء.

المصدر: رابتلي