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لقطات جوية لعملية البحث عن المفقودين بعد انهيار مبنى سكني في فلوريدا الأمريكية

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عمال الإنقاذ يستخدمون الكلاب في البحث عن ناجين تحت أنقاض مبنى سكني انهار في ولاية فلوريدا الأمريكية يوم الخميس، فيما تقول السلطات إن نحو 100 شخص في عداد المفقودين.

وذكرت عمدة مقاطعة ميامي-ديد، دانييلا ليفين كافا، أن السلطات تمكنت حتى الآن من التواصل مع 120 شخصا مرتبطين بالمبنى المنهار للاطمئنان على سلامتهم.

وأشار مسؤول في خدمة إطفاء الحرائق المحلية للصحفيين إلى أن رجال الإنقاذ سمعوا الليلة الماضية أصوات استغاثة من تحت الأنقاض.

المصدر: وكالات

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