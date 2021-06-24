شواطئ موسكو مكتظة بالمصطافين مع تسجيل أعلى معدل درجات حرارة

سارع الموسكوفيون إلى الشواطئ الواقعة بالقرب من الأنهار والخزانات والبحيرات مع تحطيم درجة الحرارة الرقم القياسي المطلق لها لشهر يونيو في العاصمة الروسية حيث سجلت 37.4 درجة مئوية.

وأعلنت مصلحة الأرصاد الجوية في موسكو مستوى الخطر " البرتقالي" حيث من المتوقع أن تبلغ الحرارة 35-36 درجة مئوية خلال هذا الأسبوع وهذا أعلى معدل لها منذ 120 عاما.

وأشار مكتب الأرصاد الجوية، إلى أنه "لم تشهد سجلات الأرصاد مثل حرارة يونيو المسجلة في هذه الأيام طيلة السنين المذكورة".

المصدر: وكالات