البابا فرنسيس يلتقي رجل العنكبوت ويتسلم هدية خاصة منه

سجلت الكاميرات لقاء مفاجئا لبابا الفاتيكان مع الرجل العنكبوت المعروف أيضا كـ سبايدرمان في روما أمس الأريعاء.

واستمع رجل يرتدي زي "الرجل العنكبوت" رسالة البابا بجانب كاهن، الذي لا يشعر بأي ارتباك من الشخصية الجالسة بجواره.

وتبين أن الرجل الجالس بزي سبايدرمان هو ماتيا فيلارديتا (27 عاما) ووجهت له دعوة لحضور لقاء مع البابا فرنسيس بفضل عمله كمتطوع مع الأطفال المرضى في المستشفيات.

وبعد انتهاء اللقاء، تقدم "الرجل العنكبوت" لتعريفه إلى البابا وقدم له قناع سبايدرمان.

المصدر: وكالات