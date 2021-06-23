وزارة الدفاع الروسية تستدعي الملحق العسكري البريطاني

استدعت وزارة الدفاع الروسية الملحق العسكري البريطاني لدى موسكو وسلمت إليه مذكرة احتجاج، وذلك بعد أن خرقت سفينة حربية بريطانية حدود روسيا قبالة سواحل شبه جزيرة القرم.

وتنص مذكرة الاحتجاج على أن تصرفات المدمرة البريطانية Defender في البحر الأسود تمثل انتهاكا صارخا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، داعية لندن إلى إجراء تحقيق مفصل في الحادث.

وقد أطلقت قوات أسطول البحر الأسود وحرس الحدود الروسية اليوم الأربعاء طلقات تحذيرية بعد أن خرقت سفينة حربية بريطانية حدود البلاد قبالة سواحل شبه جزيرة القرم.

المصدر: وكالات