إسرائيل تختبر بنجاح سلاح ليزر محمول جوا لإسقاط الطائرات المسيرة

نجحت وزارة الدفاع الإسرائيلية وشركة "البيت سيستمز" الدفاعية في اختبار سلاح ليزر محمول جوا لإسقاط الطائرات المسيرة والأهداف الجوية الأخرى.

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" أنه خلال التجارب تمكن الليزر عالي الطاقة، والذي تم تثبيته على طائرة مدنية من طراز "سيسنا" من تدمير الأهداف غير المأهولة على نطاقات وارتفاعات مختلفة.

ونجحت التجارب في "اعتراض وتدمير 100% من الطائرات بدون طيار التي تم إطلاقها أثناء الاختبار"، بحسب الوزارة الإسرائيلية.

المصدر: وكالات