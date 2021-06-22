أحدث حاملة طائرات بريطانية تنتشر في شرق المتوسط لقتال "داعش" في العراق

تظهر لقطات إقلاع وهبوط مقاتلات إف 35 على مدرج حاملة طائرات بريطانية تحمل اسم "الملكة إليزابيث" التي تنتشر في شرق البحر المتوسط.

وقال العميد البحري ستيف مورهاوس، متحدثا على متن حاملة الطائرات التي يبلغ وزنها 65 ألف طن في أول انتشار لها على الإطلاق، إن المملكة المتحدة تنفذ معظم المهام للقضاء على فلول "داعش" في العراق، حيث تركز الولايات المتحدة على انسحابها من أفغانستان.

وهذه هي المرة الأولى التي تدعم فيها حاملة طائرات بريطانية العمليات العسكرية الجارية على الأرض منذ أكثر من عقدين.

المصدر: AP