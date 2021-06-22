إعادة تمثيل أحداث اليوم الأول من الحرب الوطنية العظمى في قلعة بريست

شهدت قلعة بريست في بيلاروس صباح اليوم الثلاثاء إعادة تمثيل أحداث اليوم الأول من الحرب الوطنية العظمى وذلك بمناسبة ذكرى مرور 80 عاما لاندلاع الحرب.

وشارك في هذه العملية التي استخدمت فيها معدات عسكرية تعود إلى الحرب العالمية الثانية حوالي 300 شخص من روسيا وبيلاروس ودول البلطيق.

ويعد الدفاع عن قلعة بريست واحدا من أول الحلقات وأكثرها دراماتيكية في الفترة الأولى من الحرب الوطنية العظمى حيث بدأت القوات الألمانية بقصف القلعة مع بدء هجومها على الاتحاد السوفيتي، أي في الساعة الثالثة والدقيقة الخامسة عشرة من صباح يوم 22 يونيو عام 1941. وخطط النازيون لاحتلال القلعة بحلول ظهر اليوم نفسه ولكنهم لقوا مقاومة شديدة من الجنود السوفيت المدافعين عنها.

المصدر: وكالات