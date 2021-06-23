استئناف الصادرات الزراعية من غزة بعد 40 يومًا من انقطاعها

استأنفت غزة يوم الثلاثاء الصادرات الزراعية عبر حاجز كرم أبو سالم إلى إسرائيل، بعد تعليقها قبل ستة أسابيع تقريبا وسط الحرب مؤخرا بين إسرائيل وقطاع غزة.

وحسب مسؤولين في غزة فإن تخفيف القيود الإسرائيلية سيستمر من يومين إلى ثلاثة أيام وسينطبق على السلع الزراعية وبعض المنسوجات.

وتفرض إسرائيل قيودا صارمة على معابر غزة متذرعة بتهديدات من حماس. وشددت إسرائيل هذه القيود خلال القتال في مايو أيار، مما أدى إلى وقف جميع الصادرات.

المصدر: وكالات