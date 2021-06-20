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شاهد.. البحرية الأمريكية تختير حاملة طائراتها بتفجير ضخم

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اختبرت البحرية الأمريكية حاملة طائراتها "يو اس اس غيرلد ر. فورد" في المحيط الأطلسي بتفجير قوي يحاكي تعرضها لضربة مباشرة من عدو مفترض.

وبلغت قوة التفجير 18 طنا من تي إن تي  وأحدث هزة أرضية بشدة 3،9 درجة على مقياس ريختر.

المصدر: تويتر + rg.ru

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