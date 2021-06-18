بالفيديو.. مقاتلة تركية ترافق قاذفة ب-52 الاستراتيجية الأمريكية

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نشرت وزارة الدفاع التركية فيديو يظهر مقاتلة ف-16 التابعة للقوات الجوية التركية وهي ترافق قاذفة ب-52 الاستراتيجية الأمريكية وذلك بطلب القيادة العسكرية الأمريكية.

وأظهر الفيديو أيضا أن طائرة تركية أخرى زودت القاذفة الأمريكية بالوقود أثناء التحليق.

ABD Avrupa K.lığının (EUCOM) talebi üzerine F-16 uçaklarımız ile ABD’nin B-52 uçaklarına refakat görevi icra edilmiş, aynı zamanda KC-135R tanker uçağımız ile de havada yakıt ikmal desteği sağlanmıştır.#MSB#TSKpic.twitter.com/nD44QbdPtc — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 17, 2021

المصدر: تويتر وزارة الدفاع التركية