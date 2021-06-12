شاهد.. الملكة إليزابيث تستخدم سيفا لقطع كعكة كبيرة

استخدمت الملكة إليزابيث الثانية، سيفا خلال احتفال لقطع كعكة كبيرة خلال زيارة لحديقة نباتية في مدينة كورنوال يوم الجمعة قبيل لقاء زعماء العالم الذين يشاركون في قمة مجموعة السبع.

وبعد تقديم كعكة كبيرة للملكة، سلمها اللورد الملازم في كورنوال سيفا لقطعها، فيما أخبرها أحد مساعديها أن سكينا تقليديا موجود أيضا لقطع الكعكة. وردت الملكة مازحا أن استخدام السيف أكثر غرابة.

ونظمت الملكة في وقت لاحق حفل استقبال لقادة مجموعة السبع الكبرى، وهم الرئيس الأمريكي جو بايدن وزوجته جيل والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.

المصدر: وكالات