تمثال من النفايات الإلكترونية لقادة مجموعة الدول الـ 7 يظهر بالقرب من موقع القمة

أقيم تمثال "جبل ريسايكلمور" يوم الخميس في كورنوال، ليكون بمثابة رسالة توعوية لقادة مجموعة السبع والجمهور العالمي بشأن النفايات الالكترونية.

وفي انتقال من الوعي البيئي باتجاه صنع تمثال "جبل ريسايكلمور" الأيقوني يجسد هذا العمل الفني من النفايات الإلكترونية قادة مجموعة السبع بمن فيهم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ورئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو فضلا عن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الأمريكي جو بايدن.

وكشف النقاب عن التمثال الذي تم صنعه بتفويض من شركة البيع بالتجزئة على الإنترنت "ميوزيك ماغباي" تزامنا مع استضافة المملكة المتحدة لقمة مجموعة السبع بدورتها الـ74.

المصدر: رابتلي