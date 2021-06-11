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احتجاجات في القامشلي على الهجمات التركية على إقليم كردستان العراق

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تظاهر العشرات في مدينة القامشلي، يوم الخميس، احتجاجا على ما وصفوه بانتهاكات "الدولة التركية وهجماتها".

وشوهد أشخاص يحملون صورا لمؤسس حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان ، بينما كانت صور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تتعرض للدعس.

وشنت تركيا عمليتي "مخلب البرق" و"مخلب الصاعقة" منذ 23 أبريل استهدفت خلالهما مواقع حزب العمال الكردستاني على حد زعمها في محافظة دهوك شمال العراق، مستعينة بقصف عابر للحدود.

المصدر: رابتلي

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