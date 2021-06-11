سفينة حربية بريطانية ترسو بالقرب من مكان انعقاد مجموعة الدول السبع

رُصدت السفينة العسكرية البريطانية "إتش إم إس تامار" يوم الخميس، وهي متمركزة في قرية سانت إيفز الساحلية بمدينة كورنوال في إطار الإجراءات الأمنية قبيل انطلاق مجموعة السبع فيها.

وشوهدت الشرطة على متن قوارب مطاطية وزلاجات نفاثة تبحر بالقرب من السفينة.

ومن المقرر نشر ما يقدر بنحو 6500 ضابط شرطة في جميع أنحاء كورنوال حيث من المتوقع حدوث احتجاجات.

وستعقد القمة السابعة والأربعين لمجموعة الدول السبع في قرية كاربيس باي المجاورة لسانت آيفز في الفترة من 11 إلى 13 يونيو.

المدر: رابتلي