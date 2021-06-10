البحرية الإسرائيلية تتسلم سفينة "ساعر - 6" الحربية ألمانية الصنع

تسلمت البحرية الإسرائيلية، يوم الأربعاء، ثاني سفينة صواريخ من نوع "ساعر - 6" من أصل أربعة طرادات ألمانية الصنع من مشروع "ماجن".

ووصل الطراد الذي يحمل اسم Achi Oz من طراز "ساعر-6" إلى ميناء حيفا.

ووافقت إسرائيل على شراء السفن في صفقة أبرمت عام 2015 بقيمة 430 مليون يورو مع تغطية الحكومة الألمانية حوالي ربع التكلفة.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس خلال مراسم تسليم السفينة إن "Achi Oz التي تنضم الآن إلى مجموعة سفن "ساعر-6" لتشكل جزءًا من الجبهة الدفاعية لدولة إسرائيل".

المصدر: AP