حشرات الزيز تهاجم بايدن قبيل انطلاقه إلى أوروبا في أول زيارة رسمية

هاجمت حشرات الزيز الرئيس الأمريكي جو بايدن مساء اليوم الأربعاء خلال سيره باتجاه الطائرة قبل لحظات من مغادرته الولايات المتحدة متجها إلى بريطانيا في أول أول زيارة رسمية إلى أوروبا.

وقال بايدن ممازحا للصحفيين الذين ينتظرونه بالقرب من الطائرة: "احترسوا من السيكادا".

وتسبب غزو حشرات الزير لمنطقة المطار في تأجيل إقلاع طائرة لصحفيي البيت الأبيض من واشنطن، حيث دخلت الحشرات إلى محركات الطائرة، ما أرغم مساعدي الرئيس الأمريكي على البحث عن حلول بديلة لنقل الصحفيين المكلفين بتغطية جولة جو بايدن الخارجية، وإرجاء عملية الإقلاع من الساعة 21:00 إلى الساعة 23:00 يوم الثلاثاء، ثم إلى الساعة 2:15 من يوم الأربعاء.

المصدر: وكالات