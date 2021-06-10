بدء عملية إزالة "مخاط البحر" من مرمرة في تركيا

بدأت فرق التنظيف التركية بمشاركة الغواصين عملية إزالة "مخاط البحر" من بحر مرمرة في اسطنبول والتي تشكل تهديدًا للحياة البحرية وصناعة صيد الأسماك.

وانتشرت طبقة كثيفة من مادة عضوية لزجة، تعرف أيضا بصمغ البحر أو مخاط البحر، في بحر مرمرة جنوبي اسطنبول وغطت موانئ وشواطئ ومساحات من مياه البحر. وغاص بعضها تحت الأمواج مما أدى إلى اختناق الحياة البحرية.

وقال وزير البيئة مراد قوروم إن 25 زورقا لتنظيف سطح البحر وإقامة الحواجز، وكذلك 18 سفينة أخرى، تعمل لمنع انتشار هذه المادة.

وتعهد وزير البيئة التركي بتحسين معالجة المياه المستعملة التي تنشر مخاط البحر وتقليل التلوث.

المصدر: وكالات