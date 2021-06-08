مخاوف من توسيع قطر الحفرة العملاقة بمرآب السيارات في القدس

حذرت الشرطة الإسرائيلية من توسيع قطر الحفرة العملاقة التي ظهرت في موقف سيارات قرب أحد المشافي في القدس يوم الاثنين.

وانهار جزء من موقف سيارات تابع لمستشفى "شعاري تسيديك" الإسرائيلي، مما أدى إلى تشكل حفرة عملاقة استمرت بجرف التربة المجاورة لها والتوسع.

وتظهر اللقطات المصورة، عمال الطوارئ وضباط الشرطة وهم يعملون في المنطقة بعد تطويقها، بينما شوهدت الأرصفة وهي تستمر بالانهيار في الحفرة، تاركة العديد من السيارات داخلها.

ولم يكشف سبب الانهيار بشكل رسمي حتى الآن، في حين رجحت وسائل إعلام محلية أن يكون تشييد طريق يضم أنفاق أسفل المركز الطبي سبب وقوع انهيار أرضي.

وتشير التقارير الأولية إلى عدم وقوع أي إصابات، في حين لم يتبين بعد، وجود أشخاص داخل السيارات التي سقطت في الحفرة .

المصدر: رابتلي + وكالات